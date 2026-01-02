JASCHA VON DER GOLTZ & STUTTGARTER PHILHARMONIKER

Ja, es stimmt. Die Stuttgarter Philharmoniker durften jüngst ihr 100-jähriges Bestehen feiern.

Dennoch bleiben sie stets der Zukunft zugewandt. Als Garant für Innovation erweist sich das Orchester der Landeshauptstadt bei seinem Konzert im Forum am Schlosspark bereits durch die Besetzung der Solopartien mit der jungen US-amerikanischen Flötistin Sarah Shin und der nicht minder jungen koreanischen Geigerin Eunmi Lee. An der Seite des erfahrenen und preisgekrönten russischen Cellisten Kirill Rodin wird sie einen ihrer ersten großen Soloauftritte überhaupt geben.

Die Fortschrittlichkeit zeigt sich auch im ausgewählten Repertoire. Das brillante romantische Concertino für Flöte stammt von Cécile Chaminade. Die Französin erhielt als erste weibliche Komponistin den Verdienstorden der Ehrenlegion und galt um die Jahrhundertwende 1900 regelrecht als Role Model für die moderne Frau. In seinem Doppelkonzert beschreitet auch Johannes Brahms neue Bahnen. Es folgt an keiner Stelle den Konventionen des herkömmlichen Virtuosenkonzerts, sondern erweist sich vielmehr als konzertantes Gespräch zweier Instrumente mit dem Orchester. In Pjotr Iljitsch Tschaikowskis 4. Sinfonie kann der aufstrebende Dirigent Jascha von der Goltz seine Fähigkeit entfalten, Musik mit Energie und Präzision zum Leben zu erwecken.

Cécile Chaminade

Concertino für Flöte und Orchester op. 107

Johannes Brahms

Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102

Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36

Sarah Shin Flöte

Eunmi Lee Violine

Kirill Rodin Violoncello