Jasmin Bayer Trio

Von „Jazz bis James Bond“ ist konsequenter und swingender, vielseitiger und erfrischender Jazz voller Eleganz und perfekter Ausgewogenheit von Intellekt und Emotion.

Ein Programm, das auf äußerst unterhaltsame Weise feine Originals, perfekt arrangierte Jazzstandards und neu interpretierte James Bond Klassiker umfasst. Die Band erreicht mit ihrer Leidenschaft für Jazz, der spielerischen Eleganz, Akkuratesse und improvisatorischen Beweglichkeit eine ganz neue Aufmerksamkeit.

Die angenehm warme und brillante Stimme der bezaubernden Sängerin Jasmin Bayer öffnet einfühlsam die Herzen des Publikums. Vereint mit der Hingabe, dem Temperament und dem untrüglichen Jazzgespür des exzellenten Pianisten Davide Roberts und des virtuosen Markus Wagner am Bass erhöhen sie die Stimmung virtuos!