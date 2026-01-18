Im Rahmen seiner „The Last Dance World Tour“ macht JASON DERULO im Februar 2026 für fünf Shows Halt in Deutschland: Am 27. Februar kommt der 15-fach mit Platin ausgezeichnete Künstler und TikTok-Megastar in die Stuttgarter Schleyer-Halle.

JASON DERULO verwandelt die Hallen in einen einzigen großen Dancefloor. Das Publikum erwartet eine atemberaubende Live-Show, die ein Hit-Feuerwerk mit heißen Dancemoves und perfekt inszenierten Choreografien vereint. Mit über 250 Millionen verkauften Singles und zig Milliarden Streams umfasst sein Katalog Platin- und Multiplatin-Hymnen wie „Talk Dirty“, „Wiggle“, „Swalla“ und „Savage Love“, die auf Platz 1 der Billboard Hot 100 landeten und die Charts in 16 Ländern anführten.

Online ist er genauso einflussreich wie in den Charts. Mit fast 200 Millionen Followern quer über alle Plattformen hat sich JASON DERULO eine gewaltige Social-Media-Fangemeinde aufgebaut. Er zählt zu den Superstars der TikTok-Sphäre, wo er die viertmeisten Follower hat und insgesamt Platz elf der größten Accounts belegt.

Egal, ob er mit BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan oder Michael Bublé zusammenarbeitet, JASON DERULO schafft es immer wieder, Genres, Kulturen und globalen Sound mit Leichtigkeit zu verbinden. Sein aktueller viraler Hit „Snake“ mit Nora Fatehi wurde bereits über 124 Millionen Mal aufgerufen. Weitere Singles stehen bereits in den Startlöchern – bereit, sowohl die Playlists als auch die Tanzflächen im Sturm zu erobern.