Jassin, 20, ostdeutsche Kleinstadt, weiß nicht was Heimat eigentlich bedeutet. Vielleicht ist deshalb Alles egal, vielleicht ist Alles deshalb umso wichtiger. Viel mehr war über den Rapper und Sänger Anfang 2024 noch nicht bekannt. Im Frühjahr letzten Jahres veröffentlichte Jassin erste Videos auf Instagram und TikTok, die in kürzester Zeit tausende von Klicks generierten. Im Juni erschien dann seine erste Single "Wellness am Scherbenmeer" und im September die Debüt-EP "Kinder können fies sein". Mit "Nach Hause komm‘" ist er auf dem aktuellen Album von Trettmann zu hören, den er Ende des Jahres auf Tour begleitete. Darüber hinaus war Jassin als Support bei $OHO BANI, Apsilon, RIN & Schmyt und ENNIO mit dabei. Jetzt geht es für ihn auf sein erste eigene, komplett ausverkaufte "KKFS Tour 2025" und kurz davor kündigt er nun direkt die nächste Tour an!