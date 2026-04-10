"Alles, was ich weiß, ist: Ich muss mir was beweisen." Mit dieser Zeile öffnet Jassin sein erst kürzlich erschienenes Debütalbum "Arsenalplatz" (VÖ: 28.11.25) – und trifft damit den Kern seines künstlerischen Antriebs. Es ist ein Album über das Aufwachsen in der ostdeutschen Kleinstadt, über Herkunft, Entfremdung, Wut, Scham, Stolz und das Bedürfnis, verstanden zu werden. Jassin erzählt in Bildern, die so präzise sind, dass sie weh tun – und so ehrlich, dass sie trösten.

All das macht "Arsenalplatz" zu einem beeindruckenden nächsten Kapitel nach der "Kinder können fies sein"-EP, Songs wie "Bitte sei vorsichtig" und Features mit Trettmann ("Nach Hause komm'") oder Disarstar ("Tochter"). Es ist ein Album, das seine radikale Ehrlichkeit, die Schärfe seiner Gesellschaftskritik und die Zartheit seiner Geschichten bündelt und weiterführt.

Neben Support-Shows für RIN & Schmyt, Paula Hartmann, Trettmann, Apsilon, Berq, ENNIO und $OHO BANI spielte Jassin im April 2025 seine erste eigene, komplett ausverkaufte "KKFS Tour 2025". Nun steht er kurz vor Beginn seiner ausverkauften "Arsenalplatz Tour" 2025 und kündigt die "Die größere Arsenalplatz Tour" 2026 durch Deutschland Österreich und die Schweiz an. Tickets gibt es ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff.