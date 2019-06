"Eine Prise Selbstironie, etwas Gesellschaftskritik und viel Humor... Hier sammelt Lindmaier die kleinen und großen Dinge, die das Leben lebenswert machen - mit der Musik im Mittelpunkt." So beschrieb 2014 die Südwestpresse die erste EP Pfefferminz des Stuttgarter Singer-Songwriters Jens Lindmaier aka Jatuna.

Zwei Jahre später und mittlerweile mit Jeff Appiah, Marcin Kicyk und Tim Hirlemann zur Band gewachsen, bringen Jatuna ihr Debütalbum "Es regnete die ganze Nacht bis zum Mittag durch" raus. Nach einem Jahr voller Konzerte machen Jatuna eine kleine Pause um einen kleinen, neugeborenen Menschen in die Welt einzuführen... und um neue Lieder zu schreiben. Im September 2018 entern Jatuna damit die Hallen der Milberg-Studios in Stuttgart, um ihr zweites Album aufzunehmen. Was es da zu erwarten gibt? Neben mittellosen Meth-Produzenten untergehenden Kapitänen und tödlichen Zugunfällen am frühen Morgen erscheinen auch hier die kleinen Hoffnungsschimmer des Alltags in den deutschsprachigen Texten, untermalt von den mal folkigen, mal poppigen, mal jazzigen, aber immer entspannten Klängen der Band.