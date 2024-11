Jay Alexander - Weihnachtskonzert

Der bekannte Tenor Jay Alexander freut sich sehr darauf, mit seinem weihnachtlichen Programm am 1. Dezember 2024 in der Ev. Stadtkirche in Schwaigern aufzutreten.

In seinem Konzert wird er ausgesuchte Advents- und Weihnachtslieder, wie "Weihnacht, Weihnacht", "Tochter Zion", "Träume unterm Christbaum" u.v.m. präsentieren. Jay Alexander führt persönlich durch den Abend. Es erwartet Sie ein vorweihnachtlicher, besinnlicher und gleichwohl unterhaltsamer Konzertabend mit vielen traditionellen Liedern – gesungen von einer einzigartigen Stimme!

Einlass 16.00 Uhr.