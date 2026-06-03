"Jay Flowerle & The Songbirds"

Jogse Blümle, Urbächer Urgestein, ist seit vielen Jahren als Gitarrist im Remstal aktiv – in verschiedensten Besetzungen.

In seinem aktuellen Projekt tritt er unter dem Namen „Jay Flowerle“ als begleitender Solo-Gitarrist für vier SängerInnen auf, die sich unter dem Namen „Songbirds“ präsentieren. Wer genau hinter den Stimmen steckt, bleibt offiziell ein Geheimnis. Doch wer Jogse kennt und womöglich beim Auftaktkonzert dieses Prokekts im Herbst letzten Jahres bei der "Schatzkiste" dabei war, wird schnell eine Idee haben, wer da mit ihm die Bühne teilt. Geboten werden handgemachte Acoustic-Songs mit vielstimmigem Gesang – ein Wohnzimmer-Erlebnis mit Atmosphäre und Seele.