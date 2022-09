Die Jaywalkers aus Tübingen möchten nicht in Schubladen gesteckt werden. Irgendwo in der Tradition der bluesgetränkten Rockmusik bewegt sich diese Band – mit alten und neuen Klängen, und mit Einflüssen, die auch mal aus dem Jazz oder Americana kommen können. Jedenfalls gibt es aus all diesen – und noch viel mehr – Bereichen Vorbilder oder Klangpaten, die mehr oder weniger deutlich zu Tage treten, wenn man sich ihre Musik zu Gemüte führt. Was man definitiv hört: Diese Band erzeugt zwar kontemporäre Sounds, ist aber dennoch eher in den 60er und 70er Jahren als im heutigen Musikzeitalter beheimatet. So sind die Helden vor allem alt: Rolling Stones, Beatles, Muddy Waters, Bob Dylan oder Tom Petty mit ihrem ungeschliffenen, ehrlichen Sound, Led Zeppelin, ZZ Top oder Steely Dan mit ihrer puren Kraft und Innovation – also den ganzen Katalog der goldenen Zeit der Rockmusik querdurch. Aber auch neu: Jack White, Tame Impala oder die Queens Of The Stone Age.

Als Support werden „Dallas And The Other Cities“ spielen. Dabei handelt es sich um Victor, Tobias und Hannes von den Jaywalkers – verstärkt mit einem anderen Frontmann. Das vormals als „The Rudi Carells“ bekannte Tübinger Quartett begann seine Geschichte als Americana-Projekt, entwickelte sich jedoch schnell zu einer Surfy Post Grunge Experience mit East Nashville Punch und hinterlässt seine Zuhörer mit dem Gefühl in der Zukunft gestrandet zu sein – mit einer Sehnsucht, zur Asche von Gram Parsons und den frühen Tagen des Indie Rock zurückzukehren.

Die Jaywalkers sind Victor Lüdenbach (Gesang, Jazzmaster), Tobias Kopp (Telecaster, Lapsteel), Hannes Tomuschat (Jazz Bass) und Michael Lang (Sonor Swinger-Drumkit). Veröffentlich wurden bisher ein Studio-Album, erschienen auf Vinyl und aufgenommen auf Tonband sowie eine Live-EP, zu der auch das entsprechende Bildmaterial zur Ansicht auf YouTube vorliegt. Zurzeit arbeitet die Band an ihrem nächsten Album.

Beginn: 20:30 Uhr