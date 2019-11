Jaywalkers ist eine Band aus Tübingen, Baden-Württemberg. Wie fast jede Band möchte sie nicht in Schubladen gesteckt werden. Irgendwo in der Tradition der bluesgetränkten Rockmusik bewegt sich diese Band – mit alten und neuen Klängen, und mit Einfüssen, die auch mal aus dem Jazz oder Americana kommen können. Jedenfalls gibt es aus all diesen –und noch viel mehr – Bereichen Vorbilder oder Klangpaten, die mehr oder weniger deutlich zu Tage treten, wenn man sich die Musik der jaywalkers zu Gemüte führt.