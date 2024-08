Die Marionettenbühne „Kassandra“ präsentiert ihr neues Bühnenstück.

Die kleinen Wilden lassen nicht locker

Hungern müssen sie wirklich nicht, aber sie sind abenteuerlustig und geben gerne mit ihren Taten an. Und das größte Abenteuer für die kleinen Wilden ist, ein Mammut zu jagen. Ihr sagt: „Es gibt doch gar keine Mammuts?“ Genau, so ist es. Aber vor langer Zeit, als die Menschen noch in Höhlen lebten, gab es Mammuts, und es gab kleine Jungs und Mädels mit vielen Plänen, wie man wohl ein Mammut fangen könnte. Ob ihnen das gelingt, und was ihre Eltern davon halten, könnt ihr jetzt erfahren.

Geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Dauer ca. 55 Minuten.

Beginn: 16:00 Uhr