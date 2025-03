Rock, Psychedelic, etwas Jazz, definitiv mit Blues, oder doch Soul? Diese Scheuklappen setzen sich die jaywalkers nicht mehr auf. Denn die Tübinger Band weiß, was sie tut – sie beherrscht ihr Handwerk. Was passiert, wenn sich die musikalischen Synapsen von vier Musikern verbinden – eins werden? Aus dem musikalischen Kollektiv – gewissermaßen einem jeweils individuellen Erfahren der Geschichte der vorrangig britisch-amerikanischen Popmusik – bildet sich: Etwas ganz Neues! Etwas endlich Eigenes! Etwas ganz Vertrautes, das aber weiter geht, als das Gewohnte. Dass das Bekannte weiterspinnt, einen eigenen Pfad in die Zukunft findet. Von Grobmotorik ist hier keine Spur! Mit inniger Liebe zum Detail spielen die jaywalkers mit und aus ihren Einflüssen, erfinden sich mit jedem Song neu und erzeugen einen unverwechselbaren, kontemporären Sound, der sich einfach richtig anfühlt. Der ins Herz geht und in die Hüfte. Alles andere ist doch egal.

support: Rulaman

Die ebenfalls aus Tübingen stammende Band Rulaman steht für schwebende, psychedelische Klangteppiche, gewoben aus einem erdigen und anlogen Sound. Feurige Gitarrenriffs, donnernde Bässe und stampfende Drums kreieren den einzigartigen Klang dieses jungen Trios. Passend zum Konzertevent am 11.04. im Sudhaus, veröffentlichen Rulaman ihr neues Album „Death Whistle“ auf dem angesehenen Krefelder Indie-Label Tonzonen Records.

