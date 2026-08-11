Jazz Ahead feat. Pauline Ruhe

Jazz Ahead bringt gemeinsam mit der vielseitigen Sän- gerin Pauline Ruhe lebendige, frische Jazz-Improvisa- tionen auf die Bühne.

Seit rund zehn Jahren überzeugt das Trio Jazz Ahead mit Wolfgang Fischer (Piano), Steffen Hollenweger (Bass) und Joachim Gröschel (Drums) mit technischer Brillanz und großer Spielfreude. Beim anste- henden Konzert setzt Pauline Ruhe mit ihrer gelungenen Mischung aus Jazz, Soul und R&B neue Akzente; Pauline Ruhe ist eine außergewöhnliche Jazzsängerin, deren Stimme die Zuhörer in eine andere Zeit und einen ande- ren Raum zu entführen vermag.