Jazz Ahead mit Pauline Ruhe

Jazzmatinée im Scheunenfoyer.

„Jazz Ahead“ bringt gemeinsam mit der vielseitigen Sängerin Pauline Ruhe im Stauffenberg-Schloss lebendige, frische Jazz-Improvisationen auf die Bühne.

Seit rund zehn Jahren überzeugt das Trio mit technischer Brillanz und großer Spielfreude: Steffen Hollenweger ist preisgekrönter, diplomierter Bassist und spielt in diversen Formationen, unter anderem in der „Lumberjack Big Band“, die musikalische Größen wie die New York Voices, Bill Ramsey und Joy Fleming begleitet.

Schlagzeuger Joachim Gröschel ist Dozent und in der Tübinger Jazzszene als Musiker und Veranstalter aktiv, er ist künstlerischer Leiter der Reihe „Jazzmatinée im Foyer“ am Theater Lindenhof und Drummer in unterschiedlichsten Musikgruppen. Wolfgang Fischer, der als Stipendiat am Berklee College of Musik studiert und mit „Summa Cum Laude“ abgeschlossen hat, ist bundesweit als Gastdozent und gefragter Pianist im Einsatz. Steffen Hollenweger ist Kontra- und E-Bassist und bewegt sich in Genres wie Jazz, Klezmer, Swing, Gospel und frei improvisierter Musik.

Beim anstehenden Konzert setzt Pauline Ruhe mit ihrer gelungenen Mischung aus Jazz, Soul und R&B neue Akzente; begeistert mit ihrer markanten Stimme und authentischer Emotionalität. So entsteht eine neue, mitreißende Klangwelt, die Tradition und Moderne kunstvoll vereint.