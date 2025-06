Steffen Hollenweger ist diplomierter Bassist (Jazz und Popularmusik) mit Live-, Studio- und Unterrichtserfahrung.

Der Stuttgarter spielt in diversen Formationen und hat etliche Preise gewonnen. Mit der „Lumberjack Big Band“ begleitete er musikalische Größen wie die New York Voices, Bill Ramsey und Joy Fleming.

Joachim Gröschel hat Schlagzeug studiert und wurde anschließend Dozent. In der Tübinger Jazzszene ist er als Musiker und Veranstalter aktiv und unter anderem künstlerischer Leiter der Reihe „Jazzmatinée im Foyer“ am Theater Lindenhof. Am Drumset setzt Gröschel sich in unterschiedlichen Musikgruppen mit Jazz, Pop und Latin-Fusion auseinander.

Wolfgang Fischer – Pianist, der mit Stipendium am Berklee College of Music in Boston studiert und sein Examen mit „Summa Cum Laude“ abgeschlossen hat. Er ist bundesweit Gastdozent an vielen Musik(hoch)schulen und spielt mit bekannten Musikerinnen und Musikern wie Richard Claydermann, Helene Fischer oder Mary Roos, auf Tourneen oder im Fernsehen.

Das Konzert in der Zehntscheuer wird definitiv ein Ohrenschmaus: Gemeinsam bringt das Trio Enthusiasmus und Spielfreude, technische Brillanz und hohe Musikalität zusammen, die sich zur einzigartigen Klangästhetik von „Jazz Ahead“ vereinen. Ob gefühlvolle Ballade oder Uptime-Swing – die Musiker kombinieren ihre moderne, zeitgemäße Spielweise stets mit den traditionellen Wurzeln des Jazz.

Mehr Informationen