Aufgrund der Corona-Verordnungen muss das Konzert in die Aula verlegt werden!

Marco Netzbandt und Alexander Wienand vereinen in ihrem Klavierduo „Double Rescue“ die Improvisationslust des Jazz mit konzertanter Tasten-Virtuosität. Auf ihrem Debutalbum aus dem Jahr 2014 sind neben Eigenkompositionen auch verblüffende Arrangements bekannter Standards wie Take Five oder Caravan zu hören.