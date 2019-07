× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

An diesem Abend tritt in der Reihe Jazz am Schießberg das Jazz-Trio „Das Kondensat“ auf.

Bbestehend aus:

Gebhard Ullmann: Sopran- und Tenorsaxofon, Looper, Sampler

Oliver Potratz: E- Bass, analoge Effekte

Eric Schaefer: Drums, Modular Synth.s

Das Programm, das sich auch auf der aktuellen CD wiederfindet, ist eine sinnliche elektroakustische Improvisationsgeschichte in elf Kapiteln.

Herausfinden zu wollen, wie man mit Samples, Loops, Effektgeräten und diverser Liveelektronik improvisieren kann, lag in der Luft. Geräte suchen, digitale Techniken begreifen, Programme schreiben und dann die Kopfgeburten in eine vitale Feier des Moments überführen, an die Grenzen gehen und sie überschreiten mit Geräten, die eigentlich nicht fürs freie Spiel gemacht sind. Analoges und Digitales fusionieren, die Erfahrungen aus den Feldern des Jazz mit den neuen Technologien kombinieren, Übergänge von einem ins andere kreieren und dabei das Publikum nicht vergessen.