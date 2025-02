Jazz and Swing BIGBAND feat. Kai Podack - Roger Cicero Tribute

Esslingen erwartet ein musikalisches Highlight: Kai Podack, einer der herausragenden Sänger der deutschen Jazz-Szene, präsentiert gemeinsam mit der Jazz and Swing BIGBAND eine Hommage an die unvergessliche Musik von Roger Cicero. Kai Podack bringt zusammen mit der Jazz and Swing BIGBAND und unter der Leitung des renommierten Saxofonisten Stefan Koschitzki die größten Hits von Roger Cicero wie ‚Zieh die Schuh aus‘, Frauen regier´n die Welt‘ und ‚Nicht artgerecht‘ auf die Bühne und interpretiert sie mit der ihm eigenen Mischung aus Authentizität und Leidenschaft.

Kai Podack, bekannt von der A-Capella Gruppe Füenf, begann seine musikalische Laufbahn als Knabensopran mit einer klassischen Gesangsausbildung und trat bereits unter der Leitung von Daniel Barenboim und Daniel Abaddo auf, er sang mit Weltstars wie Peter Schreier und José Carreras. Nach einem Jazzstudium setzte er mit seinem außerordentlich fein besetzten Bigband-Debütalbum "Swing ist mein Ding" in der deutschen Musiklandschaft ein Ausrufezeichen. Was Kai Podack und Roger Cicero neben der Liebe zur Soulmusik verbindet, ist ihr Wirken im Bundesjugendjazzorchester (BuJazzO) unter der Leitung von Peter Herbolzheimer, auch wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten dort aktiv waren.

Musikalischer Leiter der Jazz and Swing BIGBAND ist seit 2024 Stefan Koschitzki. Der Multiinstrumentalist begann seine musikalische Laufbahn in der klassischen Musik. Nach einigen nationalen und internationalen Wettbewerbserfolgen studierte er Jazz-Saxofon sowie Jazz-Komposition und Arrangement. Als Solist, Studio- und Livemusiker durfte er sich über herausragende Einladungen freuen, u.a. durch die SWR Big Band, die Stuttgarter Philharmoniker, das SWR Sinfonieorchester, die Nürnberger Symphoniker, das Staatsorchester Stuttgart, das Glen Miller Orchestra u.v.m.

Freuen Sie sich auf einen Abend, der den unverwechselbaren Charme und die Eleganz Roger Ciceros eindrucksvoll aufleben lässt!

