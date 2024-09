Jazz in der Aula: Chris Hopkins International Swing Stars

6. Oktober 2024, ab 18.00 Uhr in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums, Lauda

Treffender als das Hamburger Abendblatt nach einer Veranstaltung ist die Performance von Chris Hopkins International Swing Stars nicht zu beschreiben: „Glücksmusik für wache Hörer“ schrieb das Blatt und weiter „...kaum zu glauben, aber diese Musik, raffiniert in den Arrangements, elegant, beiläufig und beseelt gespielt, hat das Zeug dazu, den Fan des Jazz von gestern genauso glücklich zu machen wie den des Jazz von morgen.' (Zitat: Hamburger Abendblatt)

Chris Hopkins wurde 1972 in Princeton, USA geboren und international bekannt als Jazz-Pianist, Alt-Saxophonist, Komponist, Arrangeur, Bandleader, Workshop- und Universität-Dozent.

In über 4000 Konzerten, unter anderen mit Jazzgrößen u.a. Clark Terry, Harry 'Sweets' Edison, Louie Bellson, Scott Hamilton, Butch Miles, Paul Kuhn, Hazy Osterwald, Till Brönner, Jackie Williams, Bucky Pizzarelli, Peanuts Hucko, Marty Grosz, Jake Hanna, Greetje Kauffeld, Joe Wilder, Bob Wilber, Warren Vaché, Kenny Davern, Gene 'Mighty Flea' Connors, Bill Ramsey, Dan Barrett, Nicki Parrott oder auch renommierten europäischen Bandleadern wie Frank Roberscheuten, Engelbert Wrobel und Antti Sarpila“ belegen die Nachfrage nach dem Virtuosen am Piano und am Alt-Saxophon. Tourneen führen ihn nach durch ganz Europa, die USA, Japan, Australien und Neuseeland.

Für Jazzkenner einige Auszeichnungen: 2013 mit „Keeper of Flame“ für die Verdienste um den klassischen Jazz in Europa ausgezeichnet. 2017 im Essener Grillo-Theater den begehrten 'Jazz-Pott'-Award als 'Best Progressive Artist'.

In 2024 tourt er nun durch Deutschland. Am 6. Oktober in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda. Fans von Jazz in der Aula wissen: die Plätze in der Aula sind begrenzt. Reservieren Sie sich ab jetzt die Tickets für dieses Sahnehäubchen aller Jazzfans. Die Karten kosten im Vorverkauf zwischen 30,00 und 35,00 Euro. An der Abendkasse zwischen 40,00 und 45,00 Euro. Parkmöglichkeit am Veranstaltungsort.