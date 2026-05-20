Jazz-Bass Klassenabend (presented by HMDK Stuttgart)

Zum ersten Mal erweist die Jazz-Bass Klasse der HMDK Stuttgart im BIX den alten und neuen Legenden des Instruments die Ehre, die Ihnen gebührt. Von Ray Brown und Paul Chambers in den 50ern und 60ern über Jaco Pastorius, Marcus Miller in den 70ern und 80ern zu Künstlern der letzten Jahrzehnte wie Janek Gwizdala, Kinga Głyk und John Patitucci erwartet das Publikum ein wilder Mix aus Kontrabass und E-Bass, aus Jazz und Groove!

Freuen Sie sich auf eine spannende Zeitreise durch die Bassgeschichte aus einer durchaus untypischen und aussergewöhnlichen Perspektive! Die Bassklasse wird unterstützt von einer Band aus Komiliton*innen in verschiedenen Bandbesetzungen.

Besetzung: Raphaela Okle (git); Georg List (p, hammond); Jakob Hafner (dr); Benjamin Wahl, Gabriel Widmaier, Benedikt Birkert, Andreas Riester, Nils Becker, Henrik Schnaitmann, Moritz Holdenried, Boyang Zhang (b);