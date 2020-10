Jazz Beanzz 2.0 „Swing, Bossa & more"

Mitwirkende: Sabine Zimmermann (voc), Frank Eberle (p), Rick von Bracken (sax), Johannes Schaedlich (b), Gus Zwingert (drums). Sängerin Sabine Zimmermann und Schlagwerker Gus Zwingert bilden den festen Kern der JazzBeanzz®. Anfang des Jahres konnten mit Frank Eberle am Piano und Johannes Schaedlich am Kontrabass hochkarätige und variable erfahrene Vollblut-Musiker verpflichtet werden sowie der sympathische Lokalheld am Saxophon Rick von Bracken aus Öhringen. Das musikalische Programm bietet mit eigenem Groove ganz unterschiedliche Genres von Jazz, Swing und Latin. Das ist Leben. Das ist Herbst. Endlich wieder live.