Jazz/Blues mit Pearl - the Alabama Experience

Inspiriert durch Pearls mehrjährigen Aufenthalt in den Südstaaten hat das Trio ein jazziges und bluesiges Programm erarbeitet, das der Stimmung dort nachspürt. Alles geht ein bisschen langsamer, Schwere liegt in der Luft, alles wirkt improvisiert und doch blitzen immer wieder Rhythmus und Eleganz auf.

In Songs von Nina Simone oder Ray Charles und Jazzstandards wie 'Black Coffee' oder ' I got it bad ' hat das Trio Material gefunden, das diese Erfahrungen musikalisch widerspiegeln.

Helmut Link Piano, Peter Schönfeld bass, Pearl vocals.

Eintritt ist frei. Wir gehen im Namen und Auftrag der Künstler mit der Spendenbox rum.

Mehr Info unter www.dieapothekegallery.com