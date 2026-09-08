Jazz Dinner im Hotel am Remspark: Vier Gänge, korrespondierende Weine und die Band „Take Five" über den Dächern von Schwäbisch Gmünd.

Schwäbisch Gmünd, 30. Oktober 2026 – Einen Herbstabend lang verwandelt sich das Restaurant „Hi, Charles" im siebten Stock des Hotels am Remspark in einen stimmungsvollen Jazzclub mit Panoramablick. Beim „Jazz Dinner mit Take Five" treffen live gespielter Jazz, Swing und Bossa auf ein Vier-Gang-Menü und eine korrespondierende Weinbegleitung, die von einem Winzer aus der Region empfohlen wird. Panoramablick, Silberfassade und Rooftop-Bar.