Vor fast 28 Jahren kam der aus Buenos Aires stammende Schlagzeuger und Komponist Daniel Messina nach Deutschland. Fast 11 Jahre lang spielt er mit der bekannten Jazz-Organistin Barbara Dennerlein zusammen.

Mit seinem eigenen Trio spielt er zehn Jahre lang die legendäreKonzertreihe „Jazz Edge“ im nicht weniger legendären Buch-Julius. Seit 2003 spielt er im Trio mit dem Bassisten Wolfgang Schmid und dem Gitarristen Thomas Langer.In Buenos Aires kommt die Musik aus aller Welt zusammen. So ist auch die Musik des argentinischen Schlagzeugers Daniel Messina das Ergebnis einer Verschmelzung verschiedenster Stile. Mit seiner dynami-schen, hochgradig musikalischen und dabei technisch schlichtwegperfekten Spielweise hat er sich in die Herzen zahlreicher Rhythmiker getrommelt.Nach mehreren Auftritten bei uns als Sideman gastiert Daniel Messina heute in der Jazzhall mit seinem original „Jazz Edge“ Trio !Eine Reise durch die spannende und rhythmisch außergewöhnliche Musikwelt Südamerikas und ein erfreuliches Wiedersehen mit alten und neuen „Jazz Edge“ Fans! Es wird garantiert ein emotionsgeladenes Konzert sein!

www.danielmessina.de

Ull Möck - Piano

Thomas Rotter - Bass

Daniel Messina - Drums & Composition