Jazz & Einkauf mit SonntagsShopping

Jazz in der City und entspanntes Shopping in der gesamten Stadt. Seit mehr als 25 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH im Oktober einen Sonntag lang Musik aus allen Stilrichtungen.

Am 12. Oktober gibt es auf mehreren Bühnen hochkarätigen Pop, Jazz, Swing und Soulmusik. Die Künstler verwandeln die Innenstadt in eine Musikhochburg und versetzen die Besucher in Festivallaune. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Infos folgen.

Verkaufsoffener Sonntag - Die Geschäfte in der City öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen für Sie bereit. Auch die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach haben geöffnet. Alle Shops und Gastrobetriebe in Heilbronn finden Sie im Shop- und Gastrofinder.