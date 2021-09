Jazz & Einkauf mit verkaufsoffenem Sonntag

Jazz in der City und entspanntes Shopping in der gesamten Stadt. Seit mehr als 25 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH im Oktober einen Sonntag lang Musik aus allen Stilrichtungen. Am 10. Oktober 2021 gibt es in der Innenstadt Jazz, Rock, Pop und Loungemusik. Die teilweise international renommierten Künstler verwandeln die Innenstadt in eine Musikhochburg und versetzen die Besucher in Festivallaune.

Im Rathaus-Innenhof und im Deutschhof-Innenhof stehen in diesem Jahr die Bühnen.

Programm Rathaus Innenhof:

13 - 13:45 Uhr / 14 - 14:45 Uhr Yvonne Mwale

16 - 16:45 Uhr / 17 - 17:45 Uhr Fola Dada

Programm Deutschhof Innenhof:

13 - 14:30 Uhr Afra Kane

15:15 - 16 Uhr / 17:10 - 17:55 Uhr Werner Acker feat. Libor Sima

10 Straßenmusiker spielen zwischen 13 und 18 Uhr in der Innenstadt:

Fleinertorbrunnen

Fleiner Straße beim Schuhkaufmann

Kiliansplatz

Kirchbrunnenstraße beim Kirchenbalkon

Neckartreppe

Sülmerstraße beim Hafenmarktturm

Hafenmarktpassage

Die Geschäfte in der City öffnen von 13 bis 18 Uhr (bedarf noch der behördlichen Genehmigung) und halten besondere Aktionen für Sie bereit.

Es gilt die am Veranstaltungstag aktuelle Corona-Verordnung.