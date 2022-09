Jazz & Einkauf mit verkaufsoffenem Sonntag

Jazz in der City und entspanntes Shopping in der gesamten Stadt. Seit mehr als 25 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH im Oktober einen Sonntag lang Musik aus allen Stilrichtungen.

Am 9. Oktober gibt es in der Innenstadt Jazz, Rock, Pop und Loungemusik. Die Künstler verwandeln die Innenstadt in eine Musikhochburg und versetzen die Besucher in Festivallaune. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Verkaufsoffener Sonntag - Die Geschäfte in der City öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen für Sie bereit.

Das Programm

Marktplatz

13 Uhr: Berta Epple

16 Uhr: Luciel

Kiliansplatz

13 Uhr: Gene Caberra

16 Uhr: The Jakob Manz Project

Für Jazz und Einkauf nach Heilbronn kommt das Berta Epple Trio, welches auf eine 30-jährige Bühnenlaufbahn zurückblickt und das Programm »Die Rente ist sicher« zeigen wird. Musikalisch bewegen sie sich zwischen Latin Music, Jazz, Weltmusik und Chanson. Mit Piano, Geige und Kontrabass wecken sie tiefe Emotionen.

Luciel, das sind vier Kölner Musiker, die ihre Passion für gute handgemachte (Pop)-Musik teilen. Die Einflüsse sind dabei ausgesprochen vielfältig und reichen von akustischen Traditionen verschiedener Kontinente bis hin zu elektronischer Musik. Die Musiker transportieren die Klänge vergangener Epochen mit Leichtigkeit in die Gegenwart.

„Bringing the Blues back to the people“, das hat Gene Caberra sich zur Mission gemacht. Er fusioniert Neo Soul, Contemporary Beats, Rock und Blues-Roots und formt daraus Songs mit enormer Kraft. Mit gefühlvoller Lässigkeit singt sich Gene Caberra scheinbar mühelos durch eingängige Rock- wie Dance-Nummern, Reggaetracks aber auch Akustikballaden.

Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehört The Jakob Manz Project zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. Direkter und klarer Sound, reichhaltige Dynamik und emotionale Tiefe – das sind die herausragenden Aspekte ihrer Musik. Die Band spielt einen sehr groovigen Jazz, der mit zahlreichen Einflüssen aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik, Hip-Hop, Rock oder Weltmusik angereichert ist.