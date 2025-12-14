Ein musikalisches Erlebnis für die ganze Familie!

Am Sonntag, 25. Januar 2026, erwartet kleine und große Musikliebhaber im BIX Jazzclub ein besonderes Erlebnis: „Jazz für Kinder“ – ein mitreißendes Jazzkonzert für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien.

Unter der Leitung von Prof. Mini Schulz vom neu gegründeten Ensemble der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK), dürfen die jungen Besucher in die Welt des Jazz eintauchen – ganz ohne Vorkenntnisse.

Von mitreißenden Swing-Rhythmen bis zu freudigem Mit-Schnippen wird im BIX für eine beschwingte Atmosphäre gesorgt. Während die Kinder ganz vorne sitzen, erleben sie eine Jazzband, die verschiedene Jazzstile und Kinderliedklassiker interpretiert. Ob tanzende Enten oder groovende Matrosen – die fantasievollen Darbietungen lassen nicht nur die Kinder, sondern auch ihre erwachsenen Begleiter in Stimmung kommen.

„Jazz für Kinder“ verbindet Spaß, Musik und Bewegung zu einem Erlebnis für alle Sinne. Mit ihrem kreativen und spielerischen Umgang mit Tönen und Rhythmen macht das Jazzquartett der HMDK vor allem Lust auf eigene musikalische Entdeckungen – auch weit über das Konzert hinaus.

Die Veranstaltung, die sich an Kinder ab 3 Jahren sowie ihre Geschwister, Eltern, Großeltern und Freunde richtet, beginnt um 15:00 Uhr und dauert eine vergnügte Stunde.

Besetzung: Niklas Müller (trp); Vivien Zippert (mld); Georg List (p); Johanna Ehlers (b); Henrik Schnaitmann (dr)