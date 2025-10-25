Jazz für Räuber oder Gretels grosser Auftritt

Seine Majestät König Semmelwurst der I. lädt ein zur Aufführung seiner berühmt berüchtigten Räubergeschichte! Die Geschichte über den gefährlichsten Räuber aller Zeiten!

Kasper, Seppl und Gretel brennen darauf, in dem Stück mitzuspielen. Alle Musiker sind auf ihren Plätzen, die Musik beginnt! Doch was ist das? Für Gretel ist in der Geschichte kein Platz! Sie spielt einfach keine Rolle! Sie soll einfach nur zuschauen. Doch nicht mit Gretel!

Sie verschafft sich kurzerhand ihre Rolle selbst und schon entspinnt sich ein spannender Road-Trip durch die Welt des Jazz rund um die berühmteste und gefährlichste Räuberin aller Zeiten: Gretel Bandita Furiosa! Doch sehen und hören Sie selbst!

Zeitloses Kasperltheater mit einem gehörigen Maß an Anarchie trifft auf die Klassiker des Jazz.

Mit: Panja-Kristin Rittweger, Gabriel Drempetic, Peter Pelzner, Ferdinand Roscher, Simon Froschauer

Regie Andrea Maria Erl

Bühnenbild Maria Pfeiffer

Puppenbau Dorothee Löffler

ca. 50 min.