Klavierabend mit Yeseul Moon

Die junge Pianistin Yeseul Moon aus Korea spielt in Asperg in einem Jahr wieder ein Konzert.

Sie spielt Werke von Barber, Brahms, Prokofiev (Samuel Barber: Nocturne op. 33 | Johannes Brahms: Sechs Klavierstücke op. 118 | Samuel Barber: Excursions Op.20 | Sergej Prokofiev: Sonate Nr. 2 d-moll op. 12 ). Yeseul Moon begann, im Alter von 7 Jahren Klavier zu spielen, absolvierte die Sunhwa Art Middle und High School mit hervorragenden Noten und absolvierte die Ewha Womans University. Anschließend absolvierte sie ihr Masterstudium bei Prof. Gilead Mishory an der Hochschule für Musik Freiburg und studiert zurzeit ihr Konzertexamenstudium bei Prof. Hardy Rittner an der Hochschule für Musik Freiburg. Yeseul Moon errang zahlreiche erste Preise, so z.B. bei den Wettbewerben 18th Segye Newspaper Competition und Music Journal Competition sowie beim 11. Internationalen Klavierwettbewerb in Seoul und beim 25. Wettbewerb der Deutsch-Koreanischen Brahms-Gesellschaft. 2017 gewann sie den zweiten Preis und den Publikumspreis beim 7. Arthur Lepthien Klavierwettbewerb in Freiburg und erhielt eine Förderung durch die Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für Musik Freiburg e.V.