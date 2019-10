Ter Voert Quartett + Wolfgang Milde

Das ter Voert Quartett besteht aus hochkarätigen Musikern mit langjährigen Erfahrungen aus erstklassigen Orchestern, als Solisten und als Musik-Dozenten.

Die Programme des Ensembles haben eine große Bandbreite - von der Klassik über originelle Werke der gehobenen Unterhaltungsmusik bis zum Pop - und erreichen damit ein breites Publikum. Als „fünfter Mann“ moderiert Wolfgang Milde auf sehr unterhaltsame Weise höchst professionell das virtuose Musikerquartett. Beispielsweise in der Bearbeitung von Mozarts „Rondo alla Turca“ und in der genialen Symbiose von Johann Sebastian Bach mit Glenn Miller in „Air in Moonlight“ zeigt Georg ter Voert, wie Klassik und Jazz wunderbar zusammengeführt werden können“ (Justus Frantz).