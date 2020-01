Die Lollipops: LieblingsLieder

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Nicola Aydt, Beatrix Reiling, Yvonne Ehringer - drei bestens aufeinander eingespielte, erfahrene Sängerinnen haben als „Die Lollipops“ bereits über 30 Jahren Bühnenerfahrung.

Sie sind bekannt für harmonischen Satzgesang, eine gewagte Songauswahl aus Schlager, Swing und Pop, charmant und humorvoll dargeboten - vor allem ihre originellen Medleys sind legendär! In ihrem aktuellen Programm präsentieren die drei Diven ihre LieblingsLieder von Abba über Zarah Leander bis Christina Aguilera und Pe Werner, schwelgen in Nostalgie und geben ihre vielfältigen Lebensweisheiten großzügig an ihr Publikum weiter. Besondere Herausforderung: Alle Stilrichtungen von Pop, Rock, Schlager, Country, Jazz, Swing, und Musical sind vertreten! Neben Gerhard Wolf am Klavier sorgen Alexander Wolfinger an der Gitarre und Georg Schmid am Schlagzeug für einen coolen Sound.