Petrus Ceelen: Abschied nehmen - Loslassen

Als Kinder fiel es uns schon schwer, einen Luftballon loszulassen. Nichts, was wir so fest in Händen halten, können wir auf die Dauer behalten.

Und jeder Abschied ist ein kleiner Tod. Den geliebten Menschen gehen zu lassen, kostet viel Kraft. Manche Hinterbliebene haben den Verstorbenen auch nach vielen Jahren immer noch nicht gehenlassen. Nicht selten bleiben Schuldgefühle und Selbstvorwürfe zurück, die den Rucksack der Trauer noch schwerer machen. Gerade der Aschermittwoch erinnert uns daran, dass auch wir eines Tages unser Leben loslassen und unsere Lieben allein zurücklassen müssen. Als Seelsorger und "freier Trauerredner" weiß Petrus Ceelen, dass eine gute Abschiedsfeier den Trauernden hilft, den geliebten Menschen loszulassen.