Jazz-Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück

Weißwürste mit Brezeln, kühles Bier, Kaffee, Kuchen und dazu …

Nach 4 Jahren Pause gibt es dieses Jahr endlich wieder einen Jazzfrühschoppen.

Die „Hohenloher Dixieplayers“ ist eine Band, die sich der Erhaltung des Oldtime-Jazz auf die Fahne geschrieben hat.

Sie besteht aus der klassischen Besetzung Melodie- und Rhythmusgruppe.

Die Anfänge gehen bis in das 19.Jahrhundert in den Süden der USA zurück. Dort trafen verschiedene Kulturen aufeinander, vorwiegend die Musik der ehemaligen Sklaven. So verbindet sie europäische Harmonieempfinden mit afrikanischem Rhythmusgefühl. Diese meist fröhliche, aber dennoch anspruchsvolle Musik findet bei Auftritten der Band immer wieder großen Anklang.

Besetzung:

Fritz Resech, Posaune

Gerald Engel, Kontrabass

Ernst Knorpp, Banjo

Werner Pilipp, Sopransaxophon

Rudi Trinkaus, Schlagzeug

Bene Krol, Klarinette, Saxophon