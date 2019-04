Das erste Konzert in der neuen Reihe "Jazz Franco-Allemand" des ICFA steht unter dem Zeichen der Verbindung Paris/Stuttgart: die Musiker stammen aus der Hauptstadt des französischen Jazz und der Landeshauptstadt - mit Thomas Ibanez und dem letztjährigen Landesjazzpreisträger Alexander Bühl sowie André Weiss und Joel Locher - eine starke deutsch-französische Kooperation.

Wie bei manchen der größten Quintette mit zwei Tenorsaxophonisten finden sich auch bei Thomas Ibanez und Alexander Bühl sehr unterschiedliche, einander aber ergänzende Klang- und Ausdruckswelten. Inspiriert durch legendäre Aufnahmen wie "Tough Tenor" von Jonnhy Griffin und Eddie "Lockjaw" Davis spielt das Quintett neu arrangierte Standards und eigene Kompositionen, die die Qualität des jeweiligen Solisten in den Vordergrund stellen. Alle Arrangements zeigen den sehr eigenen Klang der Gruppe und ein perfektes Zusammenspiel in unterschiedlichen Stilrichtungen des aktuellen Jazz.

"Thomas puise au fond de lui des trésors mélodiques d'une grande sensibilité et nous fait partager des émotions rares" (Jazz-Rhône-Alpes) "Le saxophoniste aime à travailler sur la mélodie et les timbres avec une sonorité de ténor ronde et une profondeur de chant qu'alimente une mémoire active du Jazz" (Le Progrès)