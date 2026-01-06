JAZZ FRANCO-ALLEMAND Paris-Stuttgart

Das Quartett JAZZ FRANCO-ALLEMAND bringt klangvoll zusammen, was durch eine lange musikalische Freundschaft verbunden ist:

Die kreative Energie der Pariser Jazzszene trifft auf die stilistische Offenheit Süddeutschlands – kraftvoll swingend und groovender Jazz voller Improvisationsfreude.

Im Zentrum steht der französische Flötist und Saxofonist Hervé Meschinet de Richemond, dessen Klangfarbenreichtum von klassischem Lyrismus bis zu expressivem Modern Jazz reicht. Gemeinsam mit dem renommierten Pianisten William Lecomte (u.a. bekannt durch seine Arbeit mit Jean-Luc Ponty) bildet er das französische Rückgrat der Formation.

Auf deutscher Seite sorgen Jens Loh am Kontrabass und Hans Fickelscher am Schlagzeug für einen geerdeten, dynamischen Puls. Beide sind feste Größen der deutschen Jazzszene und bringen eine rhythmische Raffinesse ein, die das transnationale Klangbild des Quartetts prägt.

Das Repertoire besteht aus Eigenkompositionen und zeitgenössischen Jazzstücken, die mit atmosphärischer Tiefe, melodischem Reichtum und spielerischer Virtuosität begeistern – ein Dialog zwischen zwei Jazzkulturen, bei dem das Verbindende im Mittelpunkt steht.