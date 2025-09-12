Jazz im Dialog (I)

Johanna Summer Solo:
die Pianistin Johanna Summer einen eigenen musikalischen Kosmos erspielt: freie Improvisation, ausgehend von klassischen Klavierwerken. Dieser Ansatz begeisterte auch Igor Levit, der sie zu dem von ihm kuratierten „Klavier-Fest“ des renommierten Lucerne Festivals einlud. Dort trat Summer nicht nur solo, sondern darüber hinaus im Duo gemeinsam mit Levit auf.
Renner:
Zwei Brüder und eine Wesensverwandte: mit dem Trio „Renner“ stellt sich eine ungewöhnliche Konstellation vor: die Besetzung Posaune/Bass/Schlagzeug ist nicht inflationär in der Jazzgeschichte zu finden. Die Band nutzt trefflich die Räume, die sich ohne Harmonieinstrument auftun. Im Zusammenspiel entsteht die perfekte Symbiose zwischen Freiheit und durchgetakteter Präzision. Stets ist zu hören, wie nahe sich die Instrumentalist:innen stehen.