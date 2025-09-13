Bobo Stenson Solo / Lennard Fiehn Quartett

Bobo Stenson Solo:

Der schwedische Pianist Bobo Stenson ist seit Jahrzehnten einer der beeindruckendsten Pianisten Europas und gilt als eine Schlüsselfigur des europäischen Jazz. Er spielte schon mit Dexter Gordon, George Russell, Don Cherry und Stan Getz. Stensons Name ist eng mit der ersten ECM-Stunde verbunden, zum Profil und der Geschichte des Labels leistete seine musikalische Arbeit einen entscheidenden Beitrag. Lyrische Dichte, rhythmische Spannung und beeindruckende Harmonie – Bobo Stenson gilt auf seinem Instrument als Solist ersten Ranges!

Lennard Fiehn Quartett:

Das Quartett des jungen Basler Saxophonisten Lennard Fiehn legt Wert auf die Balance zwischen Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Das Streben nach Freiheit, die Energie des Moments und die Präzision der Tradition tragen die Kompositionen des Bandleaders aus der Vorstellung in die Wirklichkeit. Die Musik ist inspiriert von zeitgenössischer Literatur und Kunst, geprägt durch die Auseinandersetzung mit den Werken der Größen der nordamerikanischen Musiktradition – insbesondere von Joe Henderson - und wird angetrieben durch das Verlangen nach Individualität. Neben seiner Arbeit als Bandleader ist Lennard Fiehn Sideman in verschiedenen Formationen, Auftritte führten ihn durch Europa und Asien.