Jazz im Grünen - Jazzmo Swing'n'Dixie

Hans-Joachim Hepting

Banjo, Gitarre, Gesang, Bandleader Winfried Schmidt Klarinette, Saxophon

Hans Storz Posaune

Achim Olbrich Trompete

Bernd Menne Drums

Hans-Joachim Weiß Bass

Seit über vierzig Jahren präsentiert sich die Stuttgarter Band sehr erfolgreich in der Region und natürlich auch weit darüber hinaus mit ihrem typischen JAZZMO-Sound: Happy Music, handmade and groovy. „Intelligente Arrangements, fetzige Improvisationen und beeindruckende Soli, gepaart mit angenehmer Gesangsstimme und humorvoller Moderation…“, so urteilt die Presse. Vom reinen Dixieland über Swing bis hin zum Rhythm’n’Blues umfasst das Repertoire der Band alles, was zu einem herausragenden Jazz-Erlebnis beiträgt. Erleben Sie den „Jazz im Grünen“ am zweiten Sonntag-Vormittag im September, natürlich auch beim traditionellen Weißwurstfrühstück.