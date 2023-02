Jazz im Jubiläumsjahr

650 Jahre höhere Schulbildung in der Stadt Wertheim sind der Anlass für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gemeinsam mit Schülern, Eltern, Kollegen und Freunden der Schule zu feiern.

Zu diesem Anlass lädt die Schule zu einem Doppelkonzert im Kloster Bronnbach ein, bei dem die "Phönix-Band" der Schule unter der Leitung von Claus Lippert gemeinsam mit "straight ahead“, der Landeslehrer-Bigband Baden-Württemberg, einen jazzigen Abend versprechen.

Die Landeslehrer-Bigband unter der Leitung von Stefan Zenth ist ein Zusammenschluss aus Musiklehrern aus ganz Baden-Württemberg. Die meisten Mitspieler leiten selbst Bigbands oder Jazzcombos und spielen in professionellen Jazzensembles. Damit ist garantiert, dass die Bigband nach mehr als 20 Jahren mit knackigen Bläsersätzen, fetzigen Rhythmen, erstklassigen Soli, eindrucksvollen Gesangsarrangements mit ihrem Sänger Klaus-Dieter Mayer und einer großen Auswahl an Kompositionen der großen Bigband-Komponisten von gestern und heute aufwarten kann.

Regelmäßige Arbeitsphasen mit namhaften Musikern als Bandleader erweitern ständig das Klangspektrum der Band. (z. B. Jiggs Whigham, Markus Geiselhardt, Obi Jenne, Tobias Becker) Zu Auftritten kommt die achtzehnköpfige Bigband immer wieder an unterschiedlichen Orten zu verschiedenen Anlässen in ganz Baden-Württemberg zusammen, wie z.B. bei Begegnungskonzerten an Schulen, in Jazzclubs, auf Festivals, bei Schulmusikkongressen oder auch dem Neujahrsempfang der Landesregierung.