"Jazz im Park" mit dem Robert Giegling Sextett

Der legendäre "Jazzclub CAVE61" präsentiert sich OPEN AIR auf der Bundesgartenschau.

Robert Giegling bringt in seiner neuen Band Musiker unterschiedlicher Genres zusammen: Mit Marc Roos verbindet er die Begeisterung für New Orleans, Elif Taskins Gesang ist von einem modernen, mystischen Pop-Sound geprägt. Simon Krickl ist in Stuttgarter Indie-, Funk- und HipHop-Projekten zu finden. Markus Bodenseh bewegt sich als Bandleader und vielgefragter Sideman (u.a. als ehemaliger Bassist der Fanta4) auch außerhalb der Grenzen des Jazz. Und der Argentinier Daniel Messina, ein frühes Idol von Giegling, steuert noch einmal eine ganz eigene Energie bei.

Robert Giegling - tumpet, flugelhorn, synthesizer

Marc Roos - trombone

Elif Taskin - vocals

Simon Krickl - guitar

Daniel Messina - drums