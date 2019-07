"Jazz im Park" mit Jazz a la flute by Mrs. Bo´s cookbook

Der legendäre "Jazzclub CAVE61" präsentiert sich OPEN AIR auf der Bundesgartenschau.

Heutiger Gast: Jazz a la flute present by Mrs. Bo´s cookbook.

Das Quartett JAZZ À LA FLUTE present "MRS BO'S COOKBOOK" um die Flötistin ISABELLE BODENSEH ist ein weltweit sehr außergewöhnliches, einmaliges Jazzensemble in der Besetzung Querflöte, Hammond Orgel, Gitarre und Schlagzeug! Es überrascht von Anfang an mit seinem absolut besonderem an die 60er Jahre angelehnten Sound. Präsentiert werden neben vielen eigenen Kompositionen voll virtuoser Energie, Geschichten und Emotionen auch Swing-, Straight Ahead Jazz-, Latin-, Funk- und Bluesstücke.