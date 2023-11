Rainer Böhm und Norbert Scholly

Rainer Böhm (Konzertflügel) und Norbert Scholly (Akustikgitarre)

Spielfreude und Lust an der Improvisation sind die gemeinsame Passion der preisgekrönten Musiker, wenn Musik gerade im Moment neu geschaffen wird. Laut der Zeitschrift Jazz Podium hat es Rainer Böhm „zu einer außergewöhnlichen Präsenz in der Szene gebracht“ und Norbert Scholly ist das „Gitarre-Wunderkind“ und ein „souveränen Meister moderner Idiome und noch viel mehr“. In Juvenile entsteht diese soziale Offenheit, entspringen diese Momente, in welchen Raum für Emotionen zwischen Menschen geschaffen werden darf. Mit subtiler Transparenz gelingen aufmerksames Kommunizieren, spielerisches Interagieren, zuhörende Reaktionen. Und wenn die zwei musikalischen Filigrankünstler in El Movimiento Del Gato Negro auf den Pfaden einer schwarzen Katze wandeln und sich in erfrischenden Wechselspielen in unterschiedliche Dimensionen voneinander wegbewegen, wieder finden, tun sie das, um immer wieder das Hier und Jetzt in kristallinem Tonzauber zu zelebrieren. Und auch brasilianische Einflüsse warten auf.

Auch in schweren Zeiten darf unsere PZN-Konzertreihe ein wenig kulturell erfüllen, geistig bereichern. Wir freuen uns auf diesen anregenden Abend in der Vorweihnachtszeit und laden Sie herzlich ein!