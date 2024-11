Jazz im PZN - „Mehr LICHT - Winterlieder“

Ihre Stimme gilt als eine der schönsten Deutschlands. Ein Kritiker schwärmte kürzlich, ihr tiefgründiges Timbre habe die Kraft, selbst die dunkelsten Wolken beiseite zu singen.

Jessica Gall (Vocals), Robert Matt (Piano), Johannes Feige (Guitar), Andreas Henze (Bass)

Mit ihrem neuen Programm „Mehr LICHT" erhellt sie die graue Zeit des Jahres. Warm und ausdrucksvoll, aber ohne Pathos singt Gall deutsche Weihnachtsklassiker, allesamt neu bearbeitet in herrlichem Wechsel der Genres des all umfassenden Jazz, mal satt im Soul und dann wieder zart im Chanson. Die sympathische Künstlerin studierte an der renommierten Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb sie vor nahezu 20 Jahren bei Sony/ BMG. Ihre CD´s, europaweiten Konzerte und Auftritte im TV und Radio wurden von Musikkritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Sie erreichte die Top Ten der deutschen Jazzcharts und bereicherte viele Kinoproduktionen mit ihren Songbeiträgen.

Ein Konzert von Jessica Gall und ihren hochkarätigen Begleitern, rund um ihren Ehemann, den Pianisten und Komponisten Robert Matt, der 2022 für den deutschen Fernsehpreis („Beste Musik“) nominiert wurde, ist Balsam für die Seele. Freuen Sie sich auf ein elegantes und in die besinnliche Jahreszeit einstimmendes Konzerterlebnis.

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden fördert im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit mit der Konzertreihe "Jazz im PZN" den Austausch und die Begegnung von Menschen, die sich mit Fragen rundum die seelische Gesundheit auseinandersetzen möchten.