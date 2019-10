JAZZ IM SIXPACK - Das New SOLID Jazz Sextett in der Hall Diese Band ist nicht stehen geblieben. Vor mehr als 40 Jahren noch als SOLID OLD Jazzband gegründet, bestimmt ihr seit 6 Jahren neuer Name das Programm.

Mit RELOADED 2020 hat das New SOLID Jazz Sextett wieder ganz frische Arrangements im Bandbook, neben ausgesuchten Standards vor allem eher selten gehörte Originals und auch Eigenkompositionen. Mit Spielspaß und ohne Stil-Scheuklappen swingt die Band locker von traditional und swing über mainstream, latin und blues bis zu modernen Tönen.

Arrangeure und Solisten der regionalen Szene um den Top Posaunisten Eberhard Budziat prägen den farbigen Bandsound um eine kraftvolle 3 Horn Frontline. Die legendäre Stuttgarter Jazz Hall: Hier trägt New SOLID Jazz die Freude an unverkopftem Jazz mit viel Drive direkt ins Publikum. Bewertung: UNBEDINGT HINGEHEN!

Besetzung: Eberhard Budziat, tb; Ulrich Conradt, tp & flh; Benjamin Himpel, saxes; Stefan Veit, p; Rainer Guth, b; Bob Lee, dm.

Datum: 01.11.2019, 20:30 Uhr Ort: Traditional Jazzhall Stuttgart Marienstr. 3b 70178 Stuttgart Veranstalter: Jazz-Initiative e. V., Stuttgart Web: www.jazzhall-stuttgart.de