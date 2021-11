Benjamin Himpel & Benedikt Jahnel

Man darf sich auf eine besondere Begegnung freuen, denn die beiden Jazzmusiker aus Berlin und Stuttgart sind nebenbei auch noch promovierte Mathematiker. Ihre Leidenschaft für Abstraktion fließt auf verschiedenen Ebenen so geschickt in ihre Kompositionen ein, dass ihre komplexen Stücke am Ende einfach nur verzaubern. Seit 2012 erscheinen Jahnels Trioprojekte beim Münchner Label ECM. Himpels Duo-CD „3rd Room“ mit dem dänischen Pianisten Simon Eskildsen erschien auf JazzHausMusik.

Benjamin Himpel studierte neben einer klassischen Ausbildung und etlichen Preisen Jazz in den USA. Die klangliche Vielfalt teilweise selten gespielter Blasinstrumente bestimmt seither seine musikalischen Projekte. Die Verbindung von Minimal Music, komplexen Rhythmen und gesanglichen Melodiebögen zeichnen das Spiel von Benedikt Jahnel aus, das auf seine Zuhörer einen fast magischen Sog ausübt und das in den letzten Jahren in knapp 50 Ländern in Clubs und auf Festivals zu hören war.

„The hauntedness of Paul Bley, the mellifluousness of Brad Mehldau, and the lucidity of Bobo Stenson … [Jahnel] brings out the best of a small, acoustic ensemble.“ (Jazz Journal)

„Rhythmisch akzentuiert, swingend und melodisch. Das intensive Zwiegespräch ist von Anfang bis Ende spannend.“ (Jazzpodium)

Benjamin Himpel (saxes/bcl)

Benedikt Jahnel (p)