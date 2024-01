Quartett „The Butterfly Experience“

Klang trifft auf Farbe, Jazz und Visual Arts vereinen sich auf der Bühne.

Die Pianistin Juliana Saib aus Neustadt an der Weinstraße ist selbst auch Malerin und schafft neue Verbindungen zwischen den Kunstgattungen. Kompositionen und Improvisationen ihres Quartetts treten in Beziehung zu Blüten und Blumen, die sie gezeichnet hat, dann programmiert und als animierte Videosequenzen parallel zur Musik ablaufen lässt. Sie sei fasziniert von Blumen, sagt Juliana Saib, sie stehen für Entwicklung, für Wachstum und Transformation. Und das ist für sie auch die Verbindung zur Musik, zum Jazz. Auch da, sagt sie, geht’s um Bewegung, um Improvisation und Veränderung.

Die 27-Jährige studiert an der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bei Rainer Böhm Jazzklavier. Ihre Band The Butterfly Experience ist an der Hochschule entstanden, spielt ein gutes Jahr zusammen und verspricht farbenfrohe, offene Musik in der Tradition eines Modern Jazz.

In einem SWR2-Interview schwärmt Juliane Saib von ihrer Lieblingsblume, der Lotusblüte – „so wunderbar resistent und wandelbar“ sei die, und inspirierend, sowohl fürs Malen als auch fürs Komponieren.

Macht neugierig und klingt nach umfassendem Klangfarbengenuss im Studio 3 auf dem Österberg.

Juliana Saib (p, visuals)

Thierry Lahyr (git)

Jan Dittmann (b)

Micha Jesske (dr)