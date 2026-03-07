Jazz im Zelt mit der MVG Big Band

Wenn schon ein Zirkuszelt in Grombach aufgebaut wird, dann kann man es auch für ein Konzert nutzen.

Das zumindest dachten sich die Musiker der MVG Big Band, als sie erfuhren, dass die Grombacher Grundschule eine Projektwoche mit dem Zirkus Abeba gestaltet. Während der Projektwoche werden die Schüler der Grundschule vom 30. Juni bis zum 4. Juli, ein Programm einstudieren, und dieses dann am Samstag bei zwei Zirkusaufführungen in einem echten Zirkuszelt präsentieren.

Die Big Band hat beschlossen, diese Chance zu nutzen und ebenfalls etwas Neues und Besonderes auszuprobieren.

Nachdem die Konzerte und Auftritte der Big Band in den vergangenen Jahren meist außerhalb von Grombach stattfanden, freuen wir uns darauf, in diesem Jahr mal wieder ein Konzert bei uns zuhause zu geben. Am Freitag, den 3. Juli 2026, heißt es: Manege frei für die MVG Big Band! Unter dem Motto „Jazz im Zelt“ lädt die Band zu einem außergewöhnlichen Konzertabend in einzigartiger Atmosphäre ein.

Wenn sich das Zirkuszelt mit Musik, Licht und der besonderen Energie einer Live-Big-Band füllt, erwartet das Publikum ein Abend voller musikalischer Höhepunkte. Die MVG Big Band wird dabei die ganze Bandbreite ihres Repertoires präsentieren und hat sich auch wieder einige Überraschungen für die Zuhörer einfallen lassen. Das Zirkuszelt bietet nicht nur ein einzigartiges Ambiente, sondern sorgt auch für echtes Live-Feeling – nah an der Musik und mitten im Geschehen.