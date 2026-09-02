Der „Jazz in der Altstadt“ geht in Runde 25.

Am 17. Oktober erwartet die Besucher*innen Livemusik in fünf besonderen Spielstätten. Das Konzept der verschiedensten Formationen mit dem Ambiente besonderer Spielorte wird getragen von zahlreichen Stammgästen, Jazzliebhabern und Musikinteressierten.

Die Stadt Eppingen freut sich über zahlreiche Jazzfreunde und lädt herzlich zum Jazzabend ein.

Die Eröffnung im Ahnenkeller beginnt um 19.30 Uhr und der Beginn in den Spielstätten ist um 20.00 Uhr.

Programm: HALA im Palmbräu-Ahnenkeller RSxT im Eppinger Figurentheater MXDMCN - Meixner, Mudrack, Neuhaus in der Galerie im Rathaus Lammel, Lauer, Meinig, Buchholz im Kath. Gemeindehaus Soulfish in der Alten Universität