Jazz in der Aula - Barrelhouse Jazz Gala 2023

Die BARRELHOUSE JAZZBAND feiert ihr 70-jähriges Jubiläum mit der BARRELHOUSE JAZZ GALA 2023 unter dem Motto „Forever new!“.

Manche sagen, die Band sei in diesen 70 Jahren 'forever young' geblieben. Aber jung, im eigentlichen Sinne des Wortes, kann man nicht bleiben. 'Forever new' hingegen, ja, das geht, und das ist bis heute eine Maxime der Band geblieben. 'Forever new!' bedeutet: Immer neue Ideen und immer neue Begeisterung, die ansteckt.

Das große Fest zum 70-jährigen findet an 4 Abenden vom 19. bis 22.10.23 statt.

Einer davon ist das Konzert bei „Jazz in der Aula“ am 22.10.. Und wieder bringt die Band namhafte Gastsolisten mit, dieses Mal aus Kamerun, den USA, England und Frankreich.

BARRELHOUSE JAZZBAND

Reimer von Essen (cl, as), Horst Schwarz (tp, tb, voc), Frank Selten (saxes, cl),

Lindy Huppertsberg (b, voc), Roman Klöcker (gt, bjo), Michael Ehret (dr), Christof Sänger (p).

Die Barrelhouse Jazzband tritt seit rund 2 Jahrzehnten in dieser Besetzung auf, die sich aber am Jahresende 2023 ändern wird: Reimer von Essen (Jg. 1940, seit 1962 Bandleader) und Horst Schwarz (Jg. 1939, seit vielen Jahren Komponist und Arrangeur der Band) scheiden am Jahresende 2023 aus der Barrelhouse Jazzband aus.

Die Gastsolisten sind:

Terrence Ngassa, Gesang und Trompete.

In Kamerun geboren und aufgewachsen, nun in Köln zuhause. An seinem neuen Wohnort Köln erhielt er 2002 den Jazzpreis der Stadt Köln und trat mit Klaus Doldinger und Paul Kuhn auf. Er wird mit der Barrelhouse Jazzband seinen „Tribute to Louis Armstrong“ präsentieren.

Patrick Bacqueville, Posaune.

In Frankreich ist er der wohl bekannteste Posaunist des klassischen Jazz, er spielte in den bekann-testen Bands des Landes, wie Les Haricots Rouges, Les Gigolos, Maxim Saury, Olivier Franc Band u.a..

Alan Barnes, Saxophon.

Der Londoner war lange Zeit Mitglied der legendären Band von Humphrey Lyttleton, bereiste die ganze Welt als Mitglied des Pasadena Roof Orchestra und war trat mit so unterschiedlichen Bandleadern wie Canonball Adderley und Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts auf.

Edward „Duke“ Heitger, Trompete.

In seiner Heimatstadt New Orleans spielt er eine große Rolle und leitete mehrere Bands, darunter auch die Pop-Jazzband „Squirrel Nut Zippers“. Aber auch weltweit ist der brillante Hot-Jazz-Trompeter ein gern gesehener Gast auf allen großen Festivals

Moderation: Dieter Nentwig, 2021 mit dem „Keeper of the flame“-Preis ausgezeichnet.